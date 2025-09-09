Ativista pernambucano inicia expedição de 2.400 km de bicicleta até Belém para a COP30

O percurso será feito exclusivamente de bicicleta, com média diária entre 70 e 100 quilômetros

No último domingo, 7 de setembro, enquanto o país comemorava sua Independência, o pernambucano Fernando Macedo deu início a uma jornada singular: pedalar mais de 2.400 quilômetros, de Maria Farinha (em Paulista, no Litoral Norte de Pernambuco) até Belém do Pará, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que acontecerá na capital paraense a partir do dia 10 de novembro.

A expedição, batizada de Maria Farinha – Belém, pretende atravessar sete estados, passar por seis capitais brasileiras e fazer um alerta sobre a necessidade urgente de preservação do meio ambiente.

O percurso será feito exclusivamente de bicicleta, com média diária entre 70 e 100 quilômetros. A cada parada, Macedo pretende dialogar com comunidades, realizar rodas de conversa em escolas e espaços públicos, distribuir materiais educativos e registrar depoimentos sobre os impactos da crise climática.

Fernando é fundador da campanha “Salve Maria Farinha”, movimento que luta pela preservação dos manguezais, estuários e da cultura costeira pernambucana. A região, rica em biodiversidade e memória cultural, vem sofrendo com as pressões de empreendimentos imobiliários, poluição e mudanças climáticas. Para o ativista, o pedal até Belém é uma extensão dessa luta, que parte do território onde nasceu a causa.

Entre os objetivos centrais da expedição está a crítica à ausência de infraestrutura cicloviária no Brasil. Segundo Fernando, a bicicleta representa uma solução prática, acessível e ecológica para o transporte urbano, mas ainda sofre com a falta de segurança e incentivo.

“O transporte é um dos setores que mais emite gases de efeito estufa. Enquanto isso, a bicicleta poderia ser uma alternativa viável”, explica.

Ao longo do trajeto, o ativista pretende conectar coletivos de ciclistas, movimentos sociais e organizações ambientais. Nas paradas, serão promovidas oficinas, conversas em praças e atividades em escolas, sempre destacando a relação entre meio ambiente, saúde e qualidade de vida. A jornada também será documentada em vídeo que estará disponível no YouTube, visando virar material para redes sociais, eventos e festivais ambientais.

A COP30 reunirá em Belém representantes de quase 200 países para discutir medidas de enfrentamento à crise climática.

“O Acordo de Paris estabeleceu que deveríamos limitar o aquecimento global a 1,5°C, mas já ultrapassamos esse ponto. A COP30 será decisiva para que os países encontrem caminhos reais para reduzir a temperatura do planeta. Eu vou chegar lá de bicicleta para mostrar que existem alternativas sustentáveis e que a mudança começa em cada escolha cotidiana”, declara.



A expedição conta com doações populares e apoio de voluntários. O ativista carrega barraca, utensílios básicos e pretende seguir de forma autossustentável. A pedalada segue aberta a apoios solidários, doações e mensagens de incentivo, que serão compartilhadas nas redes da campanha Salve Maria Farinha ao longo do percurso.