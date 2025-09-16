Ciclista suspeito de assédio em Boa Viagem teria se desequilibrado e "encostado" em modelo, diz defesa

O caso aconteceu no domingo (14) durante uma sessão de fotos da modelo Meyllin Oliveira

Modelo denunciou ter sido assediada durante ensaio de fotos em Bosa Viagem (Foto: Reprodução/Instagram)

O ciclista Douglas Paulo da Silva, de 26 anos, acusado de passar a mão nas nádegas da modelo Meyllin Oliveira, de 20, durante uma sessão de fotos na Praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, prestou depoimento à polícia. Ele compareceu à 1ª Delegacia da Mulher, no bairro do Rosarinho, Zona Norte da cidade, na tarde desta terça-feira (16).

O episódio ocorreu no domingo (14), quando Meyllin gravava conteúdos para redes sociais na ciclovia próxima ao calçadão. O momento foi registrado em vídeo por uma amiga. Enquanto a jovem posava para a câmera, dois ciclistas passaram pelo local. O primeiro seguiu normalmente, mas o segundo tocou nas nádegas dela e continuou pedalando.

Em depoimento ao Diario de Pernambuco, o advogado Pedro Paulo Domingos, que representa Douglas, declarou que o cliente não teve a intenção de assediar a modelo e que o contato teria ocorrido porque ele se desequilibrou da bike.

“Ele notou que tinha uma pessoa no meio da ciclovia, no caso era essa modelo. Ele alega para mim que, em um determinado momento em que fez a curva na ciclovia, ele se desequilibrou um pouco e chegou a encostar no corpo dela, mas sem intenção alguma”, destaca a defesa do ciclista.

De acordo com o advogado, Douglas estava sozinho na bicicleta e havia participado da Parada da Diversidade no dia do ocorrido. O advogado acrescentou ainda que familiares relataram supostos problemas psiquiátricos do suspeito, mas até o momento não foram apresentados laudos médicos pela família que confirmem essa condição.

O caso ganhou repercussão na imprensa local. “Devido a essa grande repercussão na imprensa local, ele me procurou e a família estava com bastante receio de que alguma coisa, algo de ruim pudesse acontecer com ele”, pontua o advogado Pedro Paulo.

Relembre o caso

A modelo Meyllin Oliveira denunciou ter sido vítima de assédio enquanto participava de uma sessão de fotos na Praia de Boa Viagem. O momento foi registrado em vídeo e denunciado à Polícia Civil por meio de boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher.

A jovem, candidata ao título de Miss Recife 2025, gravava conteúdos para redes sociais quando foi tocada por um ciclista sem consentimento.

As imagens mostram a modelo se preparando para a gravação na ciclofaixa. Na ocasião, um ciclista estende a mão e toca a vítima, seguindo o trajeto em seguida.

O caso foi registrado como importunação sexual e está sob investigação.