Alunos passam mal após inalar agrotóxico em escola em Sairé

Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru (Foto: SES-PE)

Cinco crianças, com idades entre 8 e 11 anos, foram encaminhadas ao Hospital Mestre Vitalino (HMV), em Caruaru, nesta sexta-feira (26), depois de apresentarem náuseas e vômitos em uma escola da zona rural de Sairé, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a prefeitura, o mal-estar foi provocado pela inalação de um herbicida (produto químico utilizado na agricultura para o controle de ervas classificadas como daninhas) aplicado em uma propriedade particular vizinha ao Grupo Escolar Joaquim Bezerra de Vasconcelos, no Sítio Boa Vista. O vento teria levado o produto químico até a unidade de ensino.

As crianças receberam os primeiros atendimentos na Unidade Mista Olília Mendonça Souto Maior, em Sairé, e, em seguida, foram transferidas para Caruaru em ambulâncias do município, para realização de exames e acompanhamento médico.

Em nota, a Prefeitura de Caruaru informou que a aplicação do herbicida ocorreu em área particular, sem relação com a gestão municipal. A gestão afirmou ainda que está prestando assistência às famílias e permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.