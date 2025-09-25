Estudante de 11 anos ameaça colega com vídeo de arma em escola no Recife

O caso aconteceu na Escola São Francisco de Assis e o aluno foi encaminhado para o Conselho Tutelar

Caso aconteceu na Escola São Francisco de Assis (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um estudante de 11 anos da Escola São Francisco de Assis, localizada no bairro do Arruda, Zona Norte do Recife, foi levado ao Conselho Tutelar após ameaçar uma colega de turma com o vídeo de uma arma. O caso ocorreu na última quarta-feira (24).

A vítima das ameaças é filha de um policial militar. Após ser informada pela aluna, a família acionou a polícia, que compareceu à escola. O menino informou aos policiais militares do 13º Batalhão da PMPE que o revólver calibre .32 estava na casa onde ele morava. No local, a arma foi apreendida junto com quatro munições.

O estudante envolvido foi encaminhado para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), onde foi registrado um boletim de ocorrência, e levado para o órgão de proteção da criança e do adolescente.

Em nota, a Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) informou que a gestão da escola adotou as medidas cabíveis e convocou as famílias dos estudantes para um momento de esclarecimentos, com a presença da Patrulha Escolar.

A pasta destacou ainda que não compactua com nenhum tipo de violência nas unidades de ensino e que promove, de forma periódica, ações voltadas ao combate à violência e ao incentivo à cultura de paz nas escolas.

A SEE acrescentou que está contratando psicólogos para ampliar o apoio psicológico a estudantes e à comunidade escolar da rede estadual de ensino.