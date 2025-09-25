Caso Alícia: prefeitura instaura processo administrativo contra diretoras de escola onde menina foi espancada

Gestão aponta irregularidades no desempenho das funções por parte de servidoras municipais

Apesar dos esforços médicos, Alícia Valentina teve morte cerebral confirmada pelo HR nesta segunda-feira (8) (Reprodução/Redes sociais)

A Prefeitura de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para apurar possíveis responsabilidades da diretora e da vice-diretora da Escola Municipal Tia Zita, onde Alícia Valentina, de 11 anos, foi espancada por cinco colegas. A menina morreu no Hospital da Restauração (HR), no Recife, quatro dias após as agressões.

A medida foi publicada no Diário Oficial dos Municípios na segunda-feira (22). As servidoras investigadas são Ana Angélica Oliveira Gomes, diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Tia Zita, e Patrícia Rodrigues da Silva Xavier, vice-diretora.

De acordo com a portaria assinada pelo prefeito Calby de Carvalho Cruz, há indícios de irregularidades no desempenho das funções que motivaram a abertura do procedimento administrativo.

Para conduzir a apuração, foi designada uma comissão composta pelas servidoras efetivas Laramire Maria Pereira (presidente), Sandra Soraia Barbosa Pereira dos Santos (membro) e Hilmara Roriz da Silva (membro).

Segundo a publicação, o processo seguirá os trâmites previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme determina a Constituição Federal.

Uma familiar da vítima que não quis se identificar afirmou que houve "negligência da escola" no caso, como "mostram as câmeras".

Polícia conclui inquérito

A Polícia Civil concluiu o procedimento especial de menor que investigava a agressão sofrida pela estudante. O documento foi finalizado no último dia 19 e encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE), que dará prosseguimento às medidas cabíveis.

A PCPE analisou imagens feitas por câmeras de segurança da escola, além de laudos médicos, depoimentos de testemunhas e informações prestadas pela família da vítima.

A defesa da família da vítima informou ao Diario de Pernambuco que o objetivo é garantir que os envolvidos sejam apreendidos e transferidos para unidades socioeducativas. Um adolescente de 12 anos foi apreendido no dia 10 de setembro, em cumprimento a mandado de internação, por ato infracional análogo ao crime. Ele está na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase) de Petrolina.

Relembre o caso

As agressões que causaram um traumatismo craniano em Alícia Valentina duraram pouco mais de um minuto. Nas imagens das câmaras da escola, é possível ver quando a menina Valentina passa no pátio da escola e se dirige ao banheiro, onde foi agredida. Ela deixou o local segurando o ouvido e nariz para estancar o sangramento e explicou o ocorrido a uma funcionária.

Alícia foi levada para um hospital e recebeu alta logo em seguida. Após apresentar novos sangramentos, foi para uma UPA junto com a mãe. Ela ainda passou pelo Hospital de Salgueiro e de lá foi transferida para o Hospital da Restauração, no Recife, onde morreu.