Estudantes denunciam presença de lagartas e moscas em refeições da UFRPE

Alunos encontraram lagartas em alimentos da UFRPE (Foto: Reprodução/Instagram)

Estudantes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (Codai), em Dois Irmãos, Zona Oeste do Recife, denunciaram problemas na alimentação servida pelo restaurante universitário (RU). Segundo relatos, foram encontradas moscas, larvas, lagartas e até carne de porco com pelos nas refeições.

A empresa responsável pelo serviço assumiu a gestão há menos de um mês, após processo de licitação.

A Vigilância Sanitária do Recife confirmou ter recebido duas denúncias relacionadas ao restaurante e informou que fará uma fiscalização no local. Atualmente, o RU serve cerca de 3,5 mil refeições por dia, de segunda a sexta-feira, entre almoço e jantar.

O valor cobrado é de R$ 3,50 no almoço e R$ 3 no jantar. O restaurante também oferece opções para vegetarianos e estudantes com restrições alimentares.

O que diz a UFRPE

Em nota, a UFRPE afirmou que o restaurante integra a política de assistência estudantil da instituição e que as denúncias estão sendo apuradas. A universidade disse contar com servidores responsáveis pela fiscalização do serviço e que trabalha em parceria com a empresa contratada para manter a qualidade das refeições.

Segundo a instituição, câmeras instaladas no RU permitem acompanhar a rotina do espaço e verificar eventuais irregularidades. A administração informou ainda que os responsáveis serão advertidos e poderão ser punidos conforme a gravidade dos fatos.

A universidade destacou que, desde a reabertura do restaurante no semestre 2025.2, já foram servidas mais de 56 mil refeições. Pesquisas de satisfação aplicadas no local apontam que 82% dos usuários avaliaram o almoço como bom ou ótimo, índice que sobe para 85% no caso do jantar.