Homem admite que pediu instalação de "gambiarra" em praça onde turistas levaram choque em Porto de Galinhas

Pai e filho foram eletrocutados ao encostar em poste próximo a parada de ônibus em Porto de Galinhas

Pai e filho levaram choque elétrico em julho de 2024 em Porto de Galinhas (Foto: Reprodução/PCPE)

Um motorista de transporte complementar admitiu à Polícia Civil que pediu para um funcionário da Neoenergia realizar uma “gambiarra” para que ele e colegas carregassem seus celulares na rede de um poste, localizado na mesma praça onde dois turistas levaram um choque em Porto de Galinhas. O caso aconteceu em 16 de julho de 2024.

O motorista foi denunciado por uma comerciante que atua há 20 anos na Praça do Skate, onde fica a parada de ônibus em que um jovem e o pai dele receberam o choque. Ela disse que o condutor pagou um funcionário da concessionária para fazer a ligação irregular.

No entanto, o motorista disse em depoimento à polícia que não desembolsou nenhum valor para o funcionário, mas confirmou ter feito o pedido. Além disso, relatou ter pedido para que a “gambiarra’ fosse removida.

No depoimento, prestado em 24 de outubro do ano passado, a comerciante contou que o poste já estava dando descargas elétricas e que sua irmã também havia levado um choque.

Um parecer da Secretaria de Infraestrutura de Ipojuca confirmou que o acidente foi provocado por uma fuga de corrente elétrica, causada por fios desencapados e ligações clandestinas na caixa de passagem.

Na época, a Neoenergia informou que a manutenção da iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura de Ipojuca e confirmou que apenas realizou o desligamento emergencial da rede após o acidente.

Ainda segundo o documento, a prefeitura anunciou medidas como a substituição da rede subterrânea por uma rede aérea e a troca de postes metálicos por de concreto, para reduzir riscos.

As vítimas, Valdeci da Silva Cardoso, 52 anos, e seu filho Pedro Fernandes Cardoso, 18, foram socorridas pelo Samu. O pai recebeu alta no dia seguinte, enquanto o jovem precisou ser transferido ao Hospital da Restauração, de onde saiu dois dias depois.