Vídeo: casal é atingido por fio de alta média rompido, recebe descarga elétrica e sobrevive

casal é atingido por fio de alta média rompido, recebe descarga elétrica e sobrevive (Reprodução/Redes Sociais)

A história de um casal que sobreviveu após ser atingido por um fio de média tensão e receber uma grande descarga elétrica está chamando a atenção nas redes sociais. O caso aconteceu na noite da última quinta (21), na Rua São Benedito, no Pina, Zona Sul do Recife.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o casal Lidiane e Fábio foram atingidos pelo um fio rompido que caiu sobre os dois. É possível ver quando o equipamento se rompe, após um clarão. Imediatamente o fio atingiu o braço de Fábio, que conseguiu se afastar do local após o susto, e rapidamente depois Lidiane foi atingida no pé. Ela caiu no chão e foi retirada de perto do fio por Fábio.

Em entrevista à TV Guararapes, Fábio lembrou da situação. “Quando a gente vinha passando por esse local, a gente encostou e eu só escutei aquela zoada da energia, e eu me assustei. Eu disse: ‘O poste tá pegando fogo’. Só deu tempo de terminar essa frase. Quando eu falei isso, senti o impacto, ele pegar aqui (no braço), aquela força, ele pega aqui. Um negócio surreal”, contou.

Milagre

Após sofrer a descarga, o casal foi para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, registrou Boletim de Ocorrência e fez exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), em Santo Amaro, no Centro do Recife.

Lidiane relatou à TV Guararapes que os peritos do IML disseram que a descarga recebida pelo casal era suficiente para ser fatal. “Quando o fio caiu entre nós dois, pegou no meu pé e me arremessou, eu voei, e caí no chão. Não lembro de nada, fiquei desacordada. Se não fosse Deus, primeiramente eu estaria morta. Os peritos do IML falaram que um choque desse ninguém sobrevive”.

O que diz a Neoenergia

Procurada pelo Diario, a Neoenergia Pernambuco informou que está apurando as causas do curto-circuito que provocou o rompimento do cabo de média tensão. “A empresa se coloca à disposição para prestar os auxílios necessários”, disse a nota.