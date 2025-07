Neoenergia altera atendimento em três cidades da RMR a partir de agosto (Divulgação)

A Neoenergia Pernambuco inicia, a partir do próximo dia 1º de agosto, uma mudança no atendimento presencial aos clientes de três municípios da Região Metropolitana do Recife: Abreu e Lima, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. As lojas físicas atualmente em funcionamento nessas localidades serão desativadas e substituídas por novos pontos de atendimento credenciados.

A medida visa descentralizar o atendimento e ampliar o acesso da população aos serviços oferecidos pela empresa, por meio de unidades localizadas em estabelecimentos comerciais parceiros, com horários de funcionamento mais amplos e flexíveis.

Desde a última segunda-feira (21), os novos pontos já estão operando simultaneamente às lojas antigas, em um período de transição que busca evitar transtornos à população. De acordo com a Neoenergia, os novos locais contam com estrutura adequada e profissionais capacitados para oferecer todos os serviços disponíveis anteriormente.

Em Jaboatão dos Guararapes, a loja localizada no bairro de Piedade permanece funcionando normalmente, sem alterações.

Confira os novos locais de atendimento:

Abreu e Lima

Local: Coliseum Informática

Av. Brasil, 115 – Centro

Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h30

São Lourenço da Mata

Local: Nilda Ótica

Av. Dr. Francisco Correia, 970 – Centro

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h

Jaboatão Velho

Local: Eliana Modas

Rua Cel. Câmara Lima – Centro

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h