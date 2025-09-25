Parte de prédio abandonado desaba no Centro do Recife e danifica estacionamento vizinho

O incidente ocorreu na Rua da União, no bairro da Boa Vista (Foto: Reprodução/Instagram)

Parte da parede de um prédio abandonado desabou na manhã desta quinta-feira (25) no Centro do Recife, provocando danos à coberta de um estacionamento vizinho. O incidente ocorreu na Rua da União, no bairro da Boa Vista, atrás do Ginásio Pernambucano.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um buraco na parede de tijolos do 11º andar e a estrutura metálica do estacionamento empenada. O barulho e o impacto assustaram moradores da região, que temem o risco de colapso total do edifício.

Equipes da Defesa Civil foram enviadas ao local para reforçar o isolamento da área. As imagens do prédio revelam que parte da parede de tijolos segue se deslocando para fora da estrutura.

Em nota, a Prefeitura do Recife informou que já foi identificada a necessidade de instalar um escoramento metálico para garantir a segurança até a conclusão de um processo licitatório de demolição.

Ainda de acordo com a gestão municipal, tanto o terreno onde está o imóvel quanto o estacionamento ao lado permanecem interditados.

A Defesa Civil destacou que, como os responsáveis não cumpriram a determinação de demolir o prédio, a Prefeitura solicitou à Justiça autorização para executar a demolição por conta própria e, posteriormente, cobrar os custos dos proprietários.