Forro de teto desaba em sala de medicamentos da SPA em Olinda

Forro de teto caiu em unidade de saúde, em Olinda (Coren-PE)

O forro de gesso do teto da sala de medicamentos da unidade de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Olinda, em Peixinhos, no Grande Recife, desabou na noite de quarta (25).

Imagens divulgadas, nesta quinta (26) pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) mostram o buraco na estrutura.

Por causa disso, segundo o conselho, apenas casos graves estão sendo atendidos. Os demais pacientes estão sendo enviados para outras unidades de saúde.

O Coren disse, ainda, que quatro funcionários estavam na sala quando o forro desabou, mas não houve feridos.

Por causa do buraco, servidores da unidade colocaram lonas no telhado.







O que diz a Prefeitura de Olinda



Por meio de nota, a Prefeitura de Olinda informou que, após a ocorrência envolvendo o forro do teto do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) de Peixinhos, já foram iniciados os reparos necessários para assegurar a segurança e a continuidade do atendimento à população.

A unidade passará por uma reforma dividida em duas etapas. A primeira, de caráter emergencial, teve início nesta quinta-feira (26) e visa solucionar os problemas estruturais mais urgentes. A segunda etapa consiste em uma requalificação estrutural ampla, com melhorias significativas, como a ampliação dos serviços e exames ofertados.

O projeto, que já possui arquitetura pronta, está orçado em cerca de R$ 1 milhão, e a licitação para a reforma completa será lançada na primeira semana de julho. Essas ações reforçam o compromisso da gestão municipal com a qualidade e a segurança dos serviços de saúde prestados à população.

Denúncias

No dia 19 deste mês, o Coren realizou uma vistoria no SPA de Olinda e denunciou ter identificado problemas, como falta de profissionais, más condições sanitárias e presença de medicamentos e materiais vencidos.

O órgão pretende enviar um relatório do caso para o Ministério Público No dia da inspeção, não havia enfermeiro disponível para realizar a triagem dos pacientes, sendo necessário fechar a classificação de risco.

O Conselho afirma que o setor de pediatria funciona de forma improvisada, com apenas dois leitos temporários. Além disso, não haveria checklist de controle dos materiais e das medicações, e teriam sido encontrados medicamentos vencidos, entre eles 25 ampolas de adrenalina.

Em relação à infraestrutura o Coren-PE alega que o SPA possui salas desativadas, produtos armazenados sem tampa, ausência de identificação em medicamentos de alta vigilância, além de extintores de incêndio vazios ou vencidos. O local também sofre com “condições sanitárias precárias, com grande infestação de mosquitos, mofo e infiltrações”.

Além disso, teria sido constatada a falta de controle do carro de parada e dos materiais de urgência, que estavam sem identificação de validade e quantidade. Os técnicos de enfermagem também estariam atuando sem supervisão.