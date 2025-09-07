Forro de sala de cinema desaba em shopping de Paulista; local segue interditado

A empresa informou que a sala atingida permanecerá fora de operação até a conclusão dos reparos e da avaliação das causas do incidente

Parte do forro de uma das salas do Cinesystem, no Paulista North Way Shopping, cedeu na noite da última sexta-feira (5), causando preocupação entre os frequentadores. De acordo com informações da assessoria de imprensa da rede de cinemas, os clientes que estavam no local foram prontamente atendidos e não houve registro de feridos.

A empresa informou que a sala atingida permanecerá fora de operação até a conclusão dos reparos e da avaliação das causas do incidente. As demais salas do multiplex seguem funcionando normalmente.

Em nota, a Cinesystem lamentou o ocorrido e destacou que mantém o compromisso com o bem-estar, o entretenimento e, sobretudo, a segurança de seus clientes. A rede também afirmou que todas as providências necessárias estão sendo tomadas para garantir que situações semelhantes não voltem a ocorrer.

