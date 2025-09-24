Aluna de 12 anos é agredida por colegas em banheiro de escola no Recife

Estudante estava escovando os dentes quando foi abordada por colegas, que a agrediram

Agressões ocorreram na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Lions de Parnamirim (Foto: Reprodução/Google Street View)

Uma estudante de 12 anos foi agredida dentro do banheiro da Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Lions de Parnamirim, no bairro de Dois Irmãos, Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na terça-feira (23).

De acordo com relatos da vítima, familiares e colegas, a adolescente havia ido escovar os dentes quando foi abordada por outras alunas com provocações e, em seguida, agredida fisicamente. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram duas estudantes puxando o cabelo da menina e desferindo socos e chutes.

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) informou que a direção da escola tomou as medidas cabíveis após o episódio, acionando a Patrulha Escolar e convocando as famílias para prestar esclarecimentos. A equipe gestora também acompanhou a vítima e seus familiares até a delegacia para registrar boletim de ocorrência.

“A SEE repudia veementemente toda e qualquer tipo de agressão dentro das escolas e reforça que promove, em sua proposta político-pedagógica, ações voltadas para a cultura de paz com toda a comunidade escolar”, diz a pasta.

Caso recente

Ainda neste mês de setembro, uma menina de 11 anos foi espancada por cinco estudantes dentro do banheiro da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco. Alícia Valentina teve morte cerebral em decorrência das agressões.

O caso aconteceu no dia 4 e foi registrado por câmeras de segurança e mostram o momento em que a aluna entra no banheiro e é possível ver uma movimentação de outros alunos dentro do local. Ela sai segurando o nariz e o ouvido, estancando o sangue, e fala com uma funcionária do local.

Antes de morrer, Alícia foi levada para diferentes unidades de saúde, sendo a última o Hospital da Restauração, no Recife. Ela teve morte cerebral confirmada na noite do dia 7 de setembro