Pai de aluna agride estudante de 13 anos dentro de escola em Arcoverde

Caso aconteceu na Escola Jornalista Edson Régis e a vítima precisou ser levada para o pronto-socorro

O caso aconteceu dentro da Escola Jornalista Edson Régis, no bairro São Cristóvão (Foto: Reprodução/google Street View)

Uma estudante de 13 anos foi agredida pelo pai de uma colega dentro da Escola Jornalista Edson Régis, no bairro São Cristóvão, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. O caso aconteceu na última sexta-feira (19).

Segundo informações preliminares, a adolescente teria se desentendido com outra aluna. A direção da escola acionou as mães das estudantes, que iniciaram uma discussão dentro da instituição.

Durante o conflito, uma das mulheres telefonou para o marido, que foi até a escola. Ao chegar, ele teria se dirigido à adolescente envolvida e a atingido com um soco.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferida para uma unidade de saúde.

Em nota, a Escola Jornalista Edson Régis informou que todas as providências legais foram tomadas pelas autoridades competentes. A direção lamentou o ocorrido e destacou que medidas de segurança já vêm sendo adotadas para garantir a integridade de alunos, familiares e profissionais.

“Lamentamos profundamente todo transtorno, reiterando nosso compromisso com a educação, o respeito e a integridade de todos que fazem parte de nossa comunidade escolar e seguimos adotando medidas para garantir um ambiente seguro e acolhedor para estudantes, familiares e profissionais”, destacou a gestão