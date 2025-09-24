Suspeito de estupro e morte de indígena em Pesqueira é preso na Paraíba

Suspeito teria cometido o crime em agosto (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um homem de 44 anos foi preso nesta terça-feira (23) em um sítio no município de São João do Tigre, na Paraíba. Ele é suspeito de participar do estupro e assassinato do indígena Adeval Ferreira Leite, ocorrido em agosto deste ano, em Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com as investigações, no dia 16 de agosto, Adeval foi levado para um sítio na zona rural de Pesqueira, onde teria sido estuprado e espancado pelo homem preso e por outro suspeito, que continua foragido.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. Três dias depois, não resistiu aos ferimentos. Antes de morrer, Adeval relatou a violência sofrida e identificou os agressores.

O mandado de prisão foi expedido pela Justiça de Pernambuco. A Delegacia de Pesqueira acionou a Polícia Civil da Paraíba, que cumpriu a ordem durante a operação. O suspeito foi encaminhado à Central de Polícia de Cajazeiras, onde permanece detido. Ele deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira (24) e, em seguida, será transferido para Pernambuco.