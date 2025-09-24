Prefeitura e Exército iniciam projeto de recuperação de áreas degradadas com plantio de mudas no Recife

Plantio será realizado nesta quinta-feira (25), na Macaxeira (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Prefeitura do Recife, em parceria com o Comando Militar do Nordeste, realiza na quinta-feira (25) o plantio simbólico de mudas de espécies nativas no Parque da Macaxeira, na Zona Norte da cidade. A ação é voltada à recuperação de áreas degradadas da capital.

De acordo com a gestão municipal, a iniciativa será desenvolvida a longo prazo e contará com apoio técnico das secretarias de Meio Ambiente, Agricultura Urbana, Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, além da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb). Caberá a esses órgãos definir áreas prioritárias, selecionar espécies e capacitar militares e civis para as atividades.

O projeto tem três eixos principais, sendo eles sensibilizar a população sobre a importância de práticas ambientais, promover educação ambiental para crianças e jovens e atuar na regeneração de áreas degradadas por meio do plantio de espécies nativas.

As ações também devem ser realizadas em organizações militares e outros espaços públicos do Recife. A iniciativa local se conecta ao programa nacional “Uma Árvore Para Cada Soldado”, coordenado pelo Exército Brasileiro, que promove educação ambiental e recuperação de ecossistemas em diferentes regiões do país.

Alunos da rede municipal de ensino e representantes de unidades militares participam do evento desta quinta-feira.