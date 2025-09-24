Imagem da Imaculada Conceição é reinaugurada após restauração no Recife

Reinauguração da imagem da Imaculada Conceição (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

A imagem da Imaculada Conceição, localizada no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, foi reinaugurada na noite desta quarta-feira (24) em uma missa presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra, e pelo reitor do Santuário, padre Emerson Borges.

O monumento de 120 anos passou por um processo de restauração que custou R$ 117,6 mil e durou 45 dias úteis. Durante a cerimônia, o prefeito João Campos participou do descerramento do manto azul que cobria a estátua. O momento foi acompanhado por fiéis com músicas, entre elas Ave Maria Sertaneja, interpretada por Cristina Amaral e Dudu do Acordeon.

Segundo a Prefeitura do Recife, a intervenção incluiu limpeza, retirada de oxidação e recuperação da pintura da imagem e do nicho. Parte dos detalhes em dourado foi retomada, em referência à coloração original da estátua. Também foi feito um estudo de tonalidades de azul, desenvolvido por um colorista especializado, para garantir fidelidade histórica. A pintura do nicho recebeu revestimento automotivo, visando maior durabilidade.

Ao todo, 12 profissionais participaram da obra, desde o planejamento até a execução. O projeto também prevê a restauração da torre em frente ao Santuário, com conclusão prevista para 22 de outubro.

Durante a celebração, dom Josivaldo destacou a importância simbólica da imagem para os fiéis, enquanto o prefeito João Campos afirmou que o restauro reforça a ligação histórica e devocional dos recifenses com o Morro da Conceição.

“Agradeço ao padre Emerson pelo convite de estar aqui hoje neste dia tão especial para todos nós pernambucanos e recifenses que temos este carinho, amor imenso e devoção à Nossa Senhora da Conceição. Hoje estamos aqui para abençoar esta imagem que está restaurada e entregue a todos nós pernambucanos para venerar e celebrar com alegria esse dia em ação de graças”, afirmou dom Josivaldo.

