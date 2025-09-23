Após restauração, imagem de Nossa Senhora da Conceição será entregue na quarta (24)

A partir das 19h, a cerimônia de reinauguração da imagem terá momentos de acolhida dos devotos e convidados, aos pés da Santa, com orações e ladainhas.

Imagemd e Nossa senhora da Conceição é tradição em Pernambuco (Foto: Arquivo)

A imagem de Nossa Senhora da Conceição localizada, no Morro da Conceição, Zona Norte do Recife, será entregue, com nova pintura, na noite de quarta-feira (24).

A partir das 19h, a cerimônia de reinauguração da imagem terá momentos de acolhida dos devotos e convidados, aos pés da Santa, com orações e ladainhas.

Segundo o cronograma da solenidade, o reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges, e responsáveis pelo restauro soltarão a fita que prende a coberta que encobre a imagem da Santa.

Todo o instante lúdico terá a melodia da canção Ave Maria Sertaneja, na voz da cantora Cristina Amaral acompanhada pelo sanfoneiro Dudu do Acordeon, além de fogos de artifícios de luzes de projeção.

Logo em seguida, uma Santa Missa será celebrada com a presidência do bispo auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra e concelebrada por demais padres convidados.

A cerimônia de reinauguração do ícone de Nossa Senhora da Conceição do Morro, bem como a celebração eucarística, acontecem no entorno da imagem.

A imagem

A imagem foi trazida da França em um navio em 1904, mede 3,5 metros de altura e pesa 1840 kg. Representa Maria Santíssima, toda vestida de branco e envolvida em um manto azul.

Simboliza a passagem bíblica do livro do Gênesis 3,15, onde Deus diz: "Porei inimizade entre ti e a Mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te esmagará a cabeça".

O ícone de Nossa Senhora está de pé sobre o globo terrestre, com uma coroa dourada na cabeça, com as mãos unidas em oração e uma cobra sendo esmagada pelos pés e tem sua face voltada para a igreja numa posição privilegiada, onde pode ser vista de várias partes do Recife.

A imagem foi restaurada pela primeira vez em 2001, e em 2014, passou pela segunda intervenção artística, com duração de três meses para o restauro.