Prefeitura do Recife assume gestão do Túnel da Abolição

Segundo o vice-prefeito do Recife, Victor Marques, a gestão municipal irá se dividir em duas áreas de atuação, sendo uma feita de forma imediata, para organizar o equipamento.

A partir desta quarta (24), o Túnel da Abolição será de responsabilidade da Prefeitura do Recife (Foto: Reprodução / Google Street View)

A Prefeitura do Recife assumiu, a partir desta quarta-feira (24), a gestão do Túnel da Abolição, no bairro da Madalena. O anúncio foi feito pelo vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques, em suas redes sociais.

“A gente tomou essa decisão importante nesse dia de hoje. E a partir de agora, sob mediação judicial, faremos o cuidado do túnel (da Abolição) e cobraremos toda eventual despesa que aconteça,” afirmou Victor Marques em suas redes sociais.

O vice-prefeito afirmou que a Prefeitura do Recife irá se dividir em duas áreas de atuação para organizar o equipamento, que segundo ele, apresenta problemas nas pastilhas, problema de infiltração, bombas mal cuidadas e problemas elétricos.

“A gente vai fazer uma atuação imediata, quase que um mutirão de organização da instituição. E também, em longo prazo, vamos contratar um projeto executivo para que toda a infraestrutura e a necessidade de grandes obras que precisam acontecer aqui para esse túnel melhorar, também sejam feitas de médio a longo prazo”, afirmou Victor Marques.

Problemas no túnel da abolição

O túnel é um problema recorrente para os motoristas que trafegam pela região por causa das constantes interdições provocadas por alagamento, mesmo em dias em que não há registro de chuva.

Na última semana, o Túnel da Abolição passou cerca de dois dias interditado por conta de alagamento.

Na ocasião, a Prefeitura do Recife e o Governo do Estado ficaram jogando a responsabilidade do equipamento um para o outro.

Em nota enviada na época, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) afirmou que a operação e manutenção do equipamento eram de responsabilidade do município do Recife, que possui estrutura própria para este tipo de gestão, como ocorre com outros túneis da cidade via Emlurb.

A Seduh ainda informou que o Governo do Estado cumpriu seu papel ao executar a obra e realizar as intervenções necessárias. No entanto, segundo a Seduh, a Prefeitura havia se recusado a assumir a operação, prejudicando a população que depende do túnel para a mobilidade na região.

Também em nota divulgada na época, a Prefeitura do Recife informou, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), que a manutenção do Túnel da Abolição permanecia sendo do Governo do Estado, que buscava se eximir da responsabilidade quando o equipamento alagava mesmo sem a ocorrência de chuvas.

A Emlurb ainda destacou que o Governo do Estado não havia apresentado intervenção de melhoria no equipamento solicitada, e nem enviado a documentação exigida para que a gestão municipal assumisse a manutenção do Túnel da Abolição.