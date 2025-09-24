Recife abre 220 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos; saiba como se inscrever 

Atividades acontecerão nas escolas profissionalizantes em Santo Amaro, San Martin, Casa Amarela, Areias e Beberibe, com aulas iniciando a partir do dia 1º de outubro

Inscrição pode ser feita pela plataforma GO Recife (Foto: Arquivo)

A Prefeitura do Recife abriu 220 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de indústria, alimentação, saúde, vestuário, administração, tecnologia e beleza.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quarta-feira (24), pelo Conecta Recife, na aba do GO Recife, ou pelo site

As interessadas e os interessados podem escolher entra as opções: Estamparia Artesanal com Carimbo Estêncil, Serigrafia Básica, Comandos Elétricos, Norma Regulamentadora 10, Agente Comunitário de Saúde, Confecção de Bolsas e Acessórios, Administração de Pequenos Negócios, Doces Tradicionais e Sobremesas para o Natal, Informática Intermediária, Progressiva e Botox com Corte de Cabelo, Mecânico de Instalação e Manutenção de Condicionadores Tipo Split System. Os cursos, disponíveis nos turnos da manhã, tarde e noite, têm carga horária entre 40 e 160 horas.

As matrículas devem ser confirmada presencialmente nas Escolas Profissionalizantes de Areias; Bongi; Dom Bosco, em Casa Amarela; São José e Tecelões, em Santo Amaro e Zuleide Gomes, em Beberibe. No ato da inscrição, é necessário levar documento com foto e comprovante de residência. Dependendo do curso, os interessados poderão se inscrever já a partir dos 16 anos. As aulas terão início em datas alternadas entre os dias 1º e 20 de outubro.

Serviço:



Escola Profissionalizante de Areias – Rua Ipojuca, 257, Areias. 81.3355.3596

Escola Profissionalizante do Bongi – Rua Avertano Rocha, S/N, San Martins. 81.3355.4994

Escola Profissionalizante Dom Bosco – Estrada do Arraial, 2900, Casa Amarela. 81.99191.9217

Escola Profissionalizante São José e Tecelões – Rua Coelho Leite, S/N, Santo Amaro. 81. 3355.3808

Escola Profissionalizante Zuleide Gomes – Rua Melânio de Barros, 26, Beberibe.81.99488.6699