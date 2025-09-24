° / °
Vida Urbana
Operação

Suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro são alvos de 35 mandados da Polícia Civil em Pernambuco

Operação ocorreu em cinco cidades do estado e também nos estados da Paraíba e Alagoas

Diario de Pernambuco

Publicado: 24/09/2025 às 07:37

Seguir no Google News Seguir

suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro são alvos de 35 mandados em Pernambuco /Divulgação/Ascom PCPE

suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro são alvos de 35 mandados em Pernambuco (Divulgação/Ascom PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Venatores, que cumpriu 35 mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar e bloqueio de ativos financeiros contra suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por homicídios, tráfico de drogas, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

As ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, foram executadas em Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Recife, Cabo de Santo Agostinho e Abreu e Lima, além de João Pessoa (PB) e Maceió (AL).

Durante a operação, foram apreendidos celulares, três revólveres, munições de diferentes calibres e dinheiro em espécie.

A ação mobilizou 120 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações começaram em maio de 2024 e contaram com apoio do CORE, da DINTEL, da Corregedoria da SDS, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Gerência de Inteligência da SEAP, da OAB-PE, além das Polícias Civis da Paraíba e de Alagoas.

Veja também:

lavagem de dinheiro , Operação de Repressão Qualificada , Polícia Civil de Pernambuco
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP