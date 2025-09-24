Suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro são alvos de 35 mandados da Polícia Civil em Pernambuco

Operação ocorreu em cinco cidades do estado e também nos estados da Paraíba e Alagoas

suspeitos de tráfico e lavagem de dinheiro são alvos de 35 mandados em Pernambuco (Divulgação/Ascom PCPE)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na manhã desta quarta-feira (24), a Operação Venatores, que cumpriu 35 mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar e bloqueio de ativos financeiros contra suspeitos de integrar uma organização criminosa investigada por homicídios, tráfico de drogas, corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

As ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, foram executadas em Jaboatão dos Guararapes, São Lourenço da Mata, Recife, Cabo de Santo Agostinho e Abreu e Lima, além de João Pessoa (PB) e Maceió (AL).

Durante a operação, foram apreendidos celulares, três revólveres, munições de diferentes calibres e dinheiro em espécie.

A ação mobilizou 120 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações começaram em maio de 2024 e contaram com apoio do CORE, da DINTEL, da Corregedoria da SDS, do Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Gerência de Inteligência da SEAP, da OAB-PE, além das Polícias Civis da Paraíba e de Alagoas.