Governo de Pernambuco convoca 1.200 profissionais de saúde na quarta-feira (24)

Portaria será publicada no Diário Oficial com nome dos aprovados

Enfermeiros estão entre os convocados na seleção (Foto: Bruno Cecim/Agência Pará )

O governo de Pernambuco vai convocar, na quarta-feira (24), cerca de 1.200 profissionais aprovados em uma seleção simplificada para reforçar a rede estadual de saúde. A portaria com a lista dos convocados será publicada no Diário Oficial.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, que anunciou a medida em suas redes sociais, entre os profissionais estão técnicos de enfermagem e de farmácia. O objetivo é ampliar o atendimento nos serviços de saúde pública do estado.