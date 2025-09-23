° / °
SAÚDE

Governo de Pernambuco convoca 1.200 profissionais de saúde na quarta-feira (24)

Portaria será publicada no Diário Oficial com nome dos aprovados

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/09/2025 às 22:54

Enfermeiros estão entre os convocados na seleção (Foto: Bruno Cecim/Agência Pará )

O governo de Pernambuco vai convocar, na quarta-feira (24), cerca de 1.200 profissionais aprovados em uma seleção simplificada para reforçar a rede estadual de saúde. A portaria com a lista dos convocados será publicada no Diário Oficial.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, que anunciou a medida em suas redes sociais, entre os profissionais estão técnicos de enfermagem e de farmácia. O objetivo é ampliar o atendimento nos serviços de saúde pública do estado.

