SDS garante que criminalidade reduziu com um mês dos laranjinhas da PM nas ruas

Novos policiais militares (Divulgação/PM)

A Secretaria de Defesa Social (SDS) divulgou, nesta terça-feira (23), o balanço sobre a redução de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) e dos furtos no Estado, entre 18 de agosto e 16 de setembro. O período se refere ao primeiro mês de atuação dos novos 2.299 policiais militares que reforçaram o efetivo. Os “laranjinhas”, como ficaram conhecidos pelo uso dos bonés, atuam, principalmente, na Região Metropolitana.

De acordo com a SDS, foram registradas 605 ocorrências. Quando comparadas às 879 que que aconteceram entre 18 de agosto e 16 de setembro de 2024, a queda foi de 31,2%, conforme os dados divulgados.

Outro dado que chama a atenção, de acordo com a SDS, é a redução de furtos, que caíram 15,18% no mesmo período, saindo de 4.395 registros em 2024 para 3.728 neste ano. O resultado mais expressivo, porém, ocorreu nos roubos no transporte coletivo no Recife. A queda foi de 90%, passando de 33 casos para apenas 3. Na soma do Recife e RMR, a redução chegou a 82,5% (de 63 para 11 casos).

Além da diminuição nos índices de violência, a produtividade policial também avançou, segundo o balanço da SDS. O número de celulares recuperados subiu 47% (de 311 para 456), os encaminhamentos às delegacias aumentaram 52% (de 1.490 para 2.260) e as apreensões de armas de fogo tiveram crescimento de 20% (de 64 para 77). No mesmo período, foram recuperados 247 veículos, representando um incremento de 11% em relação ao ano anterior, com mais de 6.700 consultas realizadas.

“Só números objetivos, às vezes, não traz a real situação que o Estado passa, que é a redução da criminalidade. Mas a população vem demonstrando que está se sentindo mais segura com os 2.299 novos policiais militares. Então, o que nós temos é a redução dos números somada a sensação de poder sair às ruas e se sentir seguro. É uma mudança para melhor na segurança pública”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Ivanildo Torres ressaltou o retorno que percebe entre as pessoas. “O sentimento da população é o melhor possível. A forma cortês de tratamento, a presença efetiva dos nossos policiais, inclusive, em áreas onde os policiais também estão fazendo ações sociais, que são vídeos filmados e viralizados pela própria população. Então, esse retorno da população tem nos deixado muito felizes”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres.

“As demandas estão chegando mais nas delegacias e nós nos preparamos para atendê-las. As apreensões estão se transformando em inquéritos policiais dos mais diversos. Isso faz com que a segurança esteja realmente sendo realizada, com o reforço dos policiais militares nas ruas, a recepção das ocorrências nas delegacias e o encaminhamento que é dado”, pontuou o delegado-geral da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha.