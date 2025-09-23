Veleiro que participaria da Refeno encalha em Serrambi após acidente com rede de pesca

Embaracação Maracatu encalha em Serrambi (Foto: Divulgação/Cabanga Iate Clube)

Um veleiro encalhou na manhã desta terça-feira (23) na praia de Serrambi, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. A embarcação, chamada “Maracatu” e registrada em São Paulo, seguia em direção ao Recife para participar da largada da 36ª Regata Internacional Recife/Fernando de Noronha (Refeno), marcada para o sábado (27).

De acordo com o Cabanga Iate Clube organizador da competição, estavam a bordo o comandante Pablo Eugênio e um marinheiro, cujo nome não foi informado. Ambos saíram ilesos e receberam assistência.

O caso aconteceu após uma rede de pesca ficar presa nas rabetas do veleiro, travando os motores e comprometendo a navegação. O comandante tentou manobrar a embarcação próximo à praia de Porto de Galinhas para retirar o obstáculo, mas, durante a operação, o barco acabou colidindo com uma laje de pedra em Serrambi, onde ficou encalhado.

Em nota, o Cabanga Iate Clube lamentou o ocorrido e destacou que está prestando suporte à tripulação e à embarcação. A intenção do comandante é levar o veleiro até o Recife, onde será realizada uma vistoria técnica para avaliar os danos e definir as medidas necessárias para recuperação.

“Lamentamos profundamente o ocorrido e reforçamos que o Clube segue acompanhando de perto a situação, garantindo todo o suporte necessário neste momento”, diz a nota do clube.

A Marinha do Brasil deve abrir um inquérito para apurar as causas do acidente.

