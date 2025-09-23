Crimes Violentos contra o Patrimônio reduziram 31,2% em um mês, diz governo

Formatura da Polícia Militar PE ( Crysli Viana/DP Foto)

Um balanço divulgado pelo governo de Pernambuco nesta terça-feira (23) mostra que, após a incorporação de 2.299 novos policiais militares, os registros de criminalidade apresentaram queda entre 18 de agosto e 16 de setembro de 2025 em comparação ao mesmo período de 2024.

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) diminuíram 31,2% na Região Metropolitana do Recife, passando de 879 para 605 ocorrências, e 30,2% na cidade do Recife, de 1.182 para 825 casos.

Os furtos caíram 15,18%, de 4.395 para 3.728 registros, e os roubos a coletivos tiveram redução de 90% no Recife, de 33 para 3 casos, e de 82,5% na soma do Recife com a RMR, de 63 para 11 casos.

A produtividade policial também aumentou: celulares recuperados passaram de 311 para 456, um crescimento de 47%; encaminhamentos às delegacias subiram de 1.490 para 2.260, aumento de 52%; apreensões de armas de fogo cresceram de 64 para 77, alta de 20%; e veículos recuperados passaram de 222 para 247, aumento de 11%. No mesmo período, a polícia realizou mais de 6.700 consultas.

O novo efetivo foi distribuído em todas as Áreas Integradas de Segurança (AIS) da Diretoria Integrada Metropolitana (DIM), com média de 2.218 lançamentos diários de policiamento, incluindo ações de proximidade com a população.



"Só números objetivos, às vezes, não traz a real situação que o Estado passa, que é a redução da criminalidade. Mas a população vem demonstrando que está se sentindo mais segura com os 2.299 novos policiais militares. Então, o que nós temos é a redução dos números somada a sensação de poder sair às ruas e se sentir seguro. É uma mudança para melhor na segurança pública", declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.