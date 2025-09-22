Polícia prende dois suspeitos de participar de chacina em Olinda

Os suspeitos foram presos na tarde desta segunda-feira (22) em uma oepração da PCPE

Confronto entre facções deixa quatro mortos na comunidade do V8, em Olinda (Reprodução/Tv Globo)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, nesta segunda-feira (22), dois suspeitos de participar da chacina ocorrida na na comunidade V8, no bairro do Varadouro, em Olinda, no Grande Recife, em agosto. Os homens detidos foram identificados como Gabriel Humberto Barbosa de Matos e Maicon Douglas Escócio da Silva.

A operação que resultou na prisão dos suspeitos deriva de uma investigação e visa cumprir, ao todo, cinco mandados de prisão. As apurações apontam que a chacina ocorreu por conta de uma disputa entre criminosos das comunidades V8, Ponte Preta e Maruim.

Relembre o crime

A chacina teve início por volta das 2h da manhã, após o assassinato de um homem. Conforme o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), o irmão da vítima foi ao local para se vingar, o que desencadeou uma troca de tiros.

A polícia foi acionada e houve um breve confronto com os suspeitos, que fugiram pela área de mangue. Um dos atiradores capturados era o próprio irmão da vítima.

O tiroteio ocorreu no cruzamento entre as ruas Quinze e Portelinha, deixando quatro pessoas mortas, três homens e uma mulher trans.

Na cena do crime, foram apreendidos revólveres, munições, carregadores de metralhadora e pedras de crack. Todo o material, junto com o suspeito preso, foi levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) no Recife para investigação.

