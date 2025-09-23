Mulher é encontrada morta com sinais de estrangulamento em motel em Paulista

Segundo informações da polícia, suspeito foi identificado e preso horas após o crime. Caso aconteceu às margens da PE-022, no bairro do Nobre, nesta terça (23)

Fachada do hotel onde a vítima foi encontrada sem vida após ser estrangulada (reprodução/Google Street View)

Uma mulher foi encontrada morta dentro de um quarto de motel, na manhã desta terça-feira (23), às margens da PE-022, no bairro do Nobre, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. De acordo com a perícia, a vítima, que ainda não foi identificada, morreu por estrangulamento.

Segundo informações do delegado Douglas Camilo, o casal ligou para a recepção do estabelecimento por volta das 4h, solicitando um lanche. Algumas horas depois, o homem deixou o quarto, efetuou o pagamento da pernoite e informou aos funcionários que a companheira estava dormindo. Ele ainda pediu que ela fosse acordada às 9h, horário de encerramento da conta.

No entanto, ao chegar ao quarto no horário indicado, funcionários não conseguiram contato com a mulher. Ao entrarem no espaço, encontraram a vítima já sem vida. A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área e acionou as equipes do Instituto de Criminalística (IC), do Instituto de Medicina Legal (IML) e da Polícia Civil.

De acordo com o Delegado, após realização das diligência o acusado foi identificado, localizado e detido por agentes do 17º Batalhão da Polícia Militar. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, PM informou que o caso está sendo encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).