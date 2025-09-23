Adolescente morre em acidente de moto no dia do aniversário no Agreste de Pernambuco

Vítima de 15 anos seguia na garupa de uma motocicleta quando houve a colisão; condutor e outro envolvido tiveram apenas ferimentos leves

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um adolescente de 15 anos morreu na noite de domingo (21) após um acidente de moto na PE-300, no município de Itaíba, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Deivid Gustavo Carneiro da Silva, que completava aniversário no dia do ocorrido.

De acordo com informações repassadas à polícia, Deivid estava na garupa de uma motocicleta em direção a Águas Belas quando o condutor perdeu o controle do veículo e colidiu na traseira de outra moto.

Testemunhas informaram que a vítima não usava capacete no momento do acidente. Os condutores das duas motocicletas sofreram apenas ferimentos leves e receberam atendimento médico.

O corpo do adolescente foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. A Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado no Posto Policial do Hospital Geral do Agreste. As investigações seguem até o esclarecimento do caso.

