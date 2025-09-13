Moto em corrida de aplicativo colide com carro de luxo em Paulista e deixa feridos

Condutor da motocicleta e passageira foram encaminhados a unidades de saúde; motorista do carro não ficou ferido

Carro de luxo colidiu com moto em Pau Amarelo, Paulista (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro de luxo e uma moto na avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, no bairro de Pau Amarelo, no município de Paulista, Região Metropolitana do Recife (RMR), na manhã deste sábado (13).

De acordo com informações preliminares, a moto era utilizada para fazer corridas por aplicativo e estava com uma passageira quando o condutor teria cochilado e invadido a contramão, colidindo com o carro. A motocicleta pegou fogo após o acidente.

O motorista do carro não ficou ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco (CBMPE), o condutor da moto foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado a uma unidade hospitalar.

A passageira da motocicleta também ficou ferida, e foi levada pelos bombeiros ao Hospital da Restauração (HR). Ainda não há outras informações sobre seu estado de saúde.