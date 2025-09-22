Idoso cego e companheira são agredidos durante tentativa de assalto na Tamarineira

Criminosos atacaram casal após estacionamento de veículo; ação foi registrada por câmeras de segurança

Idoso cego é agredido durante tentativa de assalto na Tamarineira (Reprodução/TV Guararapes)

Um idoso cego e sua companheira foram vítimas de agressão durante uma tentativa de assalto, na manhã de domingo (21), na Rua Gomes Coutinho, no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança da área.

Imagens publicadas pela TV Guararapes mostram três suspeitos caminhando em direção ao casal, que havia acabado de estacionar o carro. No momento em que a vítima fechava o porta-malas, um dos assaltantes, usando camisa vermelha, retira uma arma da cintura e o encosta nas costas do idoso, iniciando a abordagem.

A vítima reage, mas é derrubada por um segundo suspeito, identificado pelo blusão listrado em preto e branco. A companheira do idoso tenta intervir, mas acaba sendo empurrada pelos criminosos.

Após a ação, os homens fugiram do local e não foram localizados. O idoso sofreu ferimentos na boca e no joelho, enquanto sua companheira não ficou ferida.

Procurados pela equipe de reportagem do Diario de Pernambuco, a Policia Civil de Pernambuco informou que não houve registros da ocorrência até o momento.