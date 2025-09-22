Bombeiro Civil é assassinado ao proteger filha durante confusão em Caruaru

Caso ocorreu na noite de domingo (21), no bairro Salgado; o caso é investigado pela Delegacia Seccional de Caruaru

O caso foi registrado pela Polícia Civil como ato infracional análogo a homicídio consumado (Foto: PCPE/Divulgação)

Um bombeiro civil de 42 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (21), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, após tentar defender a filha durante uma discussão. O crime aconteceu por volta das 18h30, perto de uma igreja evangélica, no bairro Salgado, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

A vítima, identificada como Genildo Barros de Lira, havia ido até a residência da filha, de 21 anos, para ajudá-la a retirar alguns objetos pessoais. No local, ele foi surpreendido por Edvaldo Antônio da Silva, 47 anos, apontado como autor dos disparos.

Segundo testemunhas, a motivação teria ligação com uma briga registrada dias antes, quando a jovem e o namorado foram hostilizados por pessoas próximas ao suspeito. Durante a nova discussão, Edvaldo sacou uma arma e atirou. O disparo seria contra a jovem, mas Genildo se colocou à frente dela e acabou atingido no peito.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima morreu no local antes da chegada do socorro. O caso é investigado pela Delegacia Seccional de Caruaru. O autor foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ficando à disposição da justiça.