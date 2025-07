PM de folga e à paisana reage assalto e mata um dos criminosos Jaboatão (Reprodução/redes sociais)

Um policial militar do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que estava de folga e à paisana, reagiu a um assalto e matou a tiros um dos criminosos na noite de domingo (20), perto do terminal de ônibus, no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. Após ação, o PM se apresentou espontaneamente a Delegacia de Boa Viagem.

De acordo com informações repassadas pela polícia, equipes do Bope foram acionadas pelo agente público após ele relatar que havia sofrido uma tentativa de assalto. Segundo o PM, dois homens armados o abordaram iniciando o assalto, ele reagiu disparando contra a dupla de assaltantes.

Um dos envolvidos, identificados como Orlando Félix Batista, de 24 anos, morreu no local, após ser atingido. O comparsa conseguiu fugir e segue sendo procurado pela polícia.

Depois da reação, o policial se apresentou na Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, para esclarecimento dos fatos. Em seguida, ele foi encaminhado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Durante a ocorrência foram apreendidos, um revólver calibre .38 com cinco munições, uma pistola 9 milímetros com um carregador e onze munições, uma motocicleta, um celular e R$ 11.

O corpo de Orlando foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife. A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou por meio de nota que um inquérito foi instaurado.