Mãe é presa por queimar filho de 10 anos com colher quente por  causa de dinheiro 

Sede da Polícia Civil fica no Centro do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Uma mulher foi presa por queimar o próprio filho de 10 anos com uma colher quente.

O caso aconteceu em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Tudo aconteceu após a criança pegar dinheiro da bolsa dela. A quantia seria de R$ 2.

Além da mulher, dois irmãos da vítima, também menores, acabaram sendo apreendidos por participar do crime.

O menino conseguiu pular o muro de casa e pediu ajuda a pessoas que passavam pela rua, em uma comunidade de Jaboatão.

Com ferimentos nas mãos, braços, mãos e até nos pés, ele foi levado para o Hospital Geral de Jaboatão.

Em seguida, teve que ser transferido para o Hospital da Restauração (HR), no Derby, na área central do Recife.

O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar de Jaboatão.

Segundo informações do conselho, a mulher e os outros filhos agrediram a criança por causa da "retirada" de dinheiro levado.

A mãe teria mandado o irmão da vítima, de 15 anos, esquentar a colher para agredir o menino, na sola do pé e na palma da mão.

A mulher seguiu para o Departamento de Proteção à Criança e o Adolescente (DPCA), em Jaboatão.

Ela acabou sendo autuada em flagrante.

O que diz a Polícia Civil

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou, no dia 19 de setembro, a prisão em flagrante delito de uma mulher de 37 anos por tortura.

Também notificou a apreensão em flagrante delito de dois adolescentes de 15 e 17 anos por ato infracional análogo a tortura.

A vítima, uma criança de 10 anos, foi encaminhada a uma unidade hospitalar.

Os suspeitos foram detidos em uma residência localizada em Jaboatão dos Guararapes e encaminhados à delegacia para a realização dos procedimentos legais.