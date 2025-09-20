Navio-Veleiro da Marinha atraca no Recife com visitação gratuita
"Cisne Branco" chega no Porto do Recife nesta quarta (24) e público poderá visitar a embarcação de quinta (25) até o sábado (27). Ingressos devem ser acessados pelo Sympla
O navio "Cisne Branco", da Marinha do Brasil, atracará no Porto do Recifo (Foto: Marinha do Brasil)
O Navio-Veleiro “Cisne Branco”, da Marinha do Brasil, atracará no Porto do Recife nesta quarta-feira (24), permanecendo na capital pernambucana para visitação gratuita até o próximo sábado (27). A parada no Recife faz parte da comemoração de seu jubileu de prata, marcando 25 anos de serviço à Marinha.
O “Cisne Branco” será aberto à visitação pública a partir da quinta-feira (25), das 10h às 16h. A entrada é gratuita e os ingressos poderão ser acessados pelo site da Sympla, que você pode acessar aqui. A Marinha incentiva que os visitantes contribuam com a doação de alimentos não-perecíveis, que serão recolhidos na entrada do Terminal Marítimo de Passageiros e destinados a programas de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade.
Conhecido internacionalmente como a “Embaixada Brasileira no Mar”, o “Cisne Branco”, atualmente sob o Comando do Capitão de Mar e Guerra Eduardo Rabha Tozzini, atua no cumprimento de missões diplomáticas e de representação nacional e internacional. Além disso, também contribui diretamente para a formação marinheira de jovens militares, a preservação das tradições navais e a promoção da cultura oceânica.
No dia 27 de setembro, o navio seguirá para o Arquipélago de Fernando de Noronha (AFN) com 87 tripulantes, realizando o percurso da 36ª Regata Internacional Recife-Fernando de Noronha (Refeno). O retorno ao continente se inicia em 2 de outubro, sendo sua chegada na Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ) prevista para 13 de outubro.