Ciclista morre após ser atropelado por caminhonete na BR-232, no Recife

Fachada do IML (Rafael Vieira)

Um ciclista morreu após ser atropelado por uma caminhonete na noite da última sexta-feira (19), no Recife. O acidente ocorreu na saída da BR-232 para a BR-101, no bairro do Curado, Zona Oeste da cidade. A vítima, ainda não identificada, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com as informações iniciais, o veículo envolvido foi uma caminhonete modelo Hilux. O motorista teria fugido sem prestar socorro após a colisão.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e isolou a área até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), responsável pela perícia. Após os procedimentos, o corpo do ciclista foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.

Nossa equipe entrou em contato com a PRF e com o Samu em busca de informações sobre a vítima, como nome e idade, mas ainda não houve retorno.