Sindicato dos Metalúrgicos cobra investigação após morte de trabalhador em acidente no Recife

Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal-PE) (Foto: Google Street View)

O Sindicato dos Metalúrgicos de Pernambuco (Sindmetal-PE) lamentou a morte do operador de máquina Márcio Roberto Farias Pugliesi, de 50 anos, e disse que vai acompanhar a apuração das circunstâncias do acidente fatal ocorrido na madrugada desta sexta-feira (19), na fábrica da Gerdau, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife.

Em nota, o sindicato declarou solidariedade à família, amigos e colegas de trabalho da vítima e reforçou que já vinha cobrando a revisão de protocolos de segurança no setor da trefila de rolos. A entidade denuncia que o número reduzido de funcionários, aliado à pressão por metas crescentes, tem levado os trabalhadores a condições de sobrecarga.

“Vamos acompanhar de perto todas as investigações para garantir que acidentes como esses não venham mais a acontecer", afirmou o presidente Abinadabe Santos.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como “morte a esclarecer”. A Gerdau informou que prestou socorro imediato e disse colaborar com as autoridades na apuração. O trabalhador chegou a ser levado para a UPA do Curado, mas, segundo a unidade, já chegou sem vida. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro.

O sindicato destacou ainda que continuará cobrando melhores condições de trabalho e orientou os operários a exercerem o direito de recusa caso se sintam expostos a situações de risco.

A entidade afirmou que “já vem a algum tempo solicitando revisão de protocolo no setor da trefila de rolos, tais como: baixa quantidade de trabalhadores, metas que só crescem diariamente, forçando os trabalhadores para um trabalho excessivo inclusive no setor o qual ocorreu o acidente fatal”.

“Buscamos sempre por melhores condições de trabalho e denunciamos a pressão por parte das chefias pela obtenção de resultados na produção, onde o sindicato reforça que todo trabalhador que se sentir em uma condição insegura, exerça sua condição de recusa de atividade, pois o ambiente de trabalho precisa nos dar condição para desempenhar as atividades laborais”, destacou o sindicato.