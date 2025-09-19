4 caminhões com madeira irregular são apreendidos em uma semana pela CPRH

Operações em parceria com a Polícia Ambiental e Depoma resultaram em R$ 17 mil em multas e 14 toneladas de carga retida

Quatro caminhões com madeira irregular são apreendidos em uma semana pela CPRH (Divulgação/CPRH)

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) apreendeu, entre 16 e 19 de setembro, quatro caminhões que transportavam madeira nativa sem autorização legal na Região Metropolitana do Recife. As ações foram realizadas com apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) e da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma).

Segundo a CPRH, os veículos transportavam cerca de 28 metros cúbicos de madeira, o equivalente a quase 14 toneladas. Os motoristas não apresentaram o Documento de Origem Florestal (DOF), exigido para o transporte, o que resultou na retenção dos caminhões e na aplicação de R$ 17 mil em multas.

Os veículos foram levados ao pátio da CPRH, onde permanecerão até a conclusão do processo administrativo.

O diretor de Fiscalização Ambiental da CPRH, Maviael Torchia, explicou que as operações fazem parte de um esforço contínuo para conter o desmatamento no estado.

Segundo ele, desde 2023 há registro de redução nos índices de supressão de vegetação, e novas ações conjuntas com o BPA e a Depoma estão previstas para ampliar o monitoramento.

A CPRH informou ainda que o setor de inteligência segue atuando para identificar os responsáveis pelas áreas desmatadas, que poderão responder administrativamente e criminalmente.