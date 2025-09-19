Mutirão alerta para diagnóstico de câncer nos olhos em crianças

Ação acontece neste sábado (20) e vai atender 100 crianças em Casa Forte, na Zona Norte do Recife

Mutirão da saúde contra o câncer nos olhos é realizado pela Fundação Casa Forte (Reprodução/Google Street View)

A Fundação Casa Forte realiza neste sábado (20), a partir das 7h, um mutirão de saúde voltado para o diagnóstico precoce do câncer nos olhos em crianças. A atividade integra a campanha “De Olho nos Olhinhos”, em parceria com o Hospital Santa Luzia, e será direcionada a cem crianças de 0 a 5 anos.

O objetivo é alertar pais e responsáveis sobre o retinoblastoma, tumor maligno que afeta a visão e pode ser identificado por meio do “Teste do Olhinho”. Criada em 2021 por um casal de jornalistas, a campanha busca reforçar a importância da triagem para aumentar as chances de cura.

Segundo a Fundação Casa Forte, a equipe será formada por 20 profissionais de saúde, entre eles dez médicos, um fellow, oito residentes e um fisioterapeuta. Além do atendimento clínico, haverá atividades lúdicas e de acolhimento com as famílias.

Como identificar a doença

De acordo com a instituição, o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura para até 90%. Os principais sinais que devem ser observados são:

Leucocoria: reflexo branco na pupila, conhecido como “olho de gato”;



Estrabismo: olhos desalinhados;



Diminuição da visão;



Movimentos oculares irregulares;



Dor nos olhos;



Vermelhidão persistente;



Aumento do volume ocular;



Diferenças na coloração da íris.

O mutirão será realizado na sede da Fundação Casa Forte, localizada na Rua Jerônimo de Albuquerque, em Casa Forte, Zona Norte do Recife.