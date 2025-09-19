Motociclistas em excesso de velocidade são foco de nova campanha da CTTU

A campanha "Desacelere, vai na boa" realizada na manhã desta sexta-feira (19) buscou conscientizar condutores sobre os riscos de excesso de velocidade no trânsito

A Companhia de Trânsito de Transporte Urbano (CTTU) lançou, nesta sexta-feira (19), a campanha “Desacelera, vai na boa”, voltada especialmente aos motociclistas, que visa conscientizar os condutores sobre os riscos do excesso de velocidade a fim de reduzir o número de acidentes.

A autarquia alegou que não dispõe do número de sinistros registrados em 2025. Os dados de 2024 mostram que 43% das vítimas dos acidentes foram motociclistas, com cerca de 159 mortes, um aumento de 10% em relação a 2023. A maioria dos óbitos (55%) ocorreram entre os turnos da noite e madrugada.

O lançamento aconteceu durante blitz no Cais José Estelita, sob o Viaduto Capitão Temudo, e integra a programação da Semana da Mobilidade. A iniciativa combina ações de fiscalização, intervenções de engenharia e atividades de comunicação para reforçar o respeito aos limites de velocidade.

Foco nos motociclistas

Estudos da Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, parceira da Prefeitura desde 2020, indicam que motociclistas são o grupo que mais excede os limites de velocidade na cidade. Segundo o assessor técnico sênior da Vital Strategies, Omar Jacob, Recife foi incluída no programa internacional por registrar altos índices de sinistros envolvendo motociclistas, um fenômeno que se repete em outras capitais brasileiras.

“As pesquisas observacionais mostraram que os motociclistas são os que mais excedem a velocidade. Isso é preocupante porque, além de serem os mais vulneráveis, estão entre as principais vítimas de mortes e ferimentos”, afirmou Jacob.

O gerente de operações e fiscalização da CTTU, Gustavo Ferraz, disse que a campanha busca reduzir os riscos no trânsito a partir do respeito aos limites de velocidade. A ação seguirá ao longo da Semana da Mobilidade em diferentes pontos da cidade, com atividades educativas e fiscalização integrada.

História Labone Cabral

Em 2008, o paratleta Labone Cabral sofreu um acidente de moto no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte do Recife, que resultou na amputação da perna esquerda. O sinistro levou a mais de nove anos de tratamento e 32 procedimentos cirúrgicos.

Cabral enfrentou complicações médicas, como infecções hospitalares, e relata que o impacto também atingiu sua família, que acompanhou o processo de reabilitação. Anos depois, iniciou a carreira esportiva no paratletismo, tornando-se recordista no salto em altura em sua categoria.

Ao participar da campanha, o atleta afirmou que pretende contribuir para que condutores compreendam a importância da prevenção. “Com cautela no trânsito é possível evitar consequências graves. A velocidade pode transformar uma vida em segundos”, disse.

