Mais três casos confirmados do superfungo Candida auris em Pernambuco

Os casos foram identificados no Hospital Otávio de Freitas, no Recife, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES)

No Hospital Otávio de Freitas, localizado no bairro de Tejipió, devem ser investidos R$ 54 milhões (Divulgação/SES)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) de Pernambuco confirmou três casos do fungo Candida auris (C. auris) no Hospital Otávio de Freitas (HOF), no Recife. O resultado laboratorial positivo foi detectado por meio de vigilância hospitalar de rotina em três pacientes do sexo masculino (de 33, 44 e 49 anos). Todos com histórico de tratamento de algumas doenças de base, como AVC, câncer e tuberculose.

Dos três pacientes, um deles está internado, em isolamento, na Unidade de Terapia Intensiva respiratória do serviço de saúde, com quadro de saúde considerado estável. Já os outros dois pacientes, o de 44 e o de 49 anos, faleceram em decorrência das doenças de base.

Visando o monitoramento dos pacientes acompanhados na UTI respiratória, após os diagnósticos positivos para C.auris, a direção da unidade, sob orientação da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa) e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do hospital, suspendeu novas admissões na UTI onde o paciente está internado.

Já as visitas seguem liberadas, porém com o número restrito de visitantes. A suspensão das admissões neste setor possibilitará que sejam realizadas todas as medidas de limpeza e desinfecção de superfícies, além do monitoramento dos pacientes a fim de evitar o surgimento de novos casos.

Entre outras medidas de controle de infecção para prevenção da transmissão de C. auris está a higiene das mãos, uso apropriado de equipamento de proteção, além da limpeza e desinfecção do ambiente de atendimento do paciente e de equipamentos com produtos recomendados.

Outros casos

O primeiro caso de paciente contaminado pelo Candida auris no estado foi registrado no dia 18 de fevereiro, também no HOF: uma mulher, de 51 anos, que fazia parte do grupo de monitoramento que estava sendo acompanhado em isolamento na UTI da unidade. Na mesma unidade, veio o segundo caso, confirmado em 5 de março: a paciente era uma mulher de 29 anos.

O que é o fungo Candida Auris?

É conhecido como superfungo por ser bastante resistente aos medicamentos utilizados para tratar infecções fúngicas e sua identificação exige métodos laboratoriais específicos.

Foi detectado pela primeira vez no Japão, em 2009. No Brasil, o primeiro surto aconteceu em Salvador, em 2021, com a superlotação dos hospitais em virtude da pandemia da covid-19.