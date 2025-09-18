Mulher é presa pela Polícia Federal ao tentar sacar R$ 1,1 milhão com procuração falsa em Gravatá

A suspeita foi detida após o setor jurídico da Caixa Econômica Federal detectar a fraude

Mulher foi flagrada em agência da Caixa em Garavtá (Foto: Divulgação/PF)

A Polícia Federal prendeu em flagrante, no dia 10 de setembro, uma mulher de 42 anos, natural do Recife e residente no bairro de Dois Unidos. Ela é suspeita de tentar sacar R$ 1,182 milhão em uma agência da Caixa Econômica Federal em Gravatá, no Agreste, usando uma procuração falsa.

De acordo com as investigações, o valor era referente a um precatório do Tribunal de Justiça de Pernambuco, pertencente a uma beneficiária residente em São Paulo. A fraude foi identificada pelo setor jurídico da Caixa, que acionou a PF. As procurações apresentavam datas inconsistentes e numeração repetida.

Ao ser abordada pelos agentes, a suspeita admitiu não conhecer a verdadeira beneficiária do precatório. Foram apreendidos um celular, boletos bancários e documentos que vão subsidiar as investigações.

A mulher foi autuada por estelionato tentado contra órgão público (artigo 171, §3º c/c artigo 14, II do Código Penal), crime que prevê pena de 2 a 8 anos de prisão. Durante o interrogatório, ela permaneceu em silêncio, utilizando o direito de só se manifestar em juízo.

Após passar por audiência de custódia, a suspeita foi liberada e responderá ao processo em liberdade.

