Alvo da PF em 3 estados, quadrilha de tráfico movimentou R$ 10 milhões em dois anos e "lavou dinheiro" até em pizzaria

Informações sobre a Operação Pepperoni foram repassadas pelo delegado Judiciário da Polícia Federal, Márcio Tenório, nesta terça (16). Entre 2023 e 2024, a organização criminosa movimentou R$ 10 milhões em função do tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

A organização criminosa que foi alvo de operação da Polícia Federal (PF), no Sertão pernambucano, no início da manhã desta terça (16), tinha um grande esquema de lavagem de dinheiro associada ao tráfico de drogas para os estados do Ceará e São Paulo.



Entre 2023 e 2024, a quadrilha movimentou cerca de R$ 10 milhões por meio de empresas de fachada, segundo repassou o delegado da Polícia Federal, Márcio Tenório, na manhã desta terça (16), na sede da PF, na Zona Sul do Recife.

Ao todo, foram 31 mandados de prisão expedidos. Todos os 18 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, nos municípios de Salgueiro, no Sertão, em Jardim e Barbalha, no Ceará, e em São Paulo, na capital paulista.



Dos 13 mandados de prisão preventiva, foram cumpridos nove, todos em Pernambuco. Quatro alvos continuam foragidos aqui no Estado, segundo o delegado Márcio.

“Nós prendemos até agora dos 13 mandados de prisão, demos cumprimento a nove. As equipes ainda estão na rua para dar cumprimento aos quatro restantes. Cumprimos 18 mandados de busca e apreensão na região do município Salgueiro, Jardim e Barbalha, no Ceará, e também em São Paulo, na capital”, contou.

Além dos cumprimentos das medidas judiciais, foram apreendidos celulares, muito dinheiro em espécie e também drogas e armas.

Ainda de acordo com Tenório, o nome da operação Pepperoni é em referência a um dos estabelecimentos usados para lavagem de dinheiro, uma pizzaria situada na cidade de Salgueiro, no Sertão.

“O esquema de lavagem de dinheiro que era constituído por empresas de fachada ou empresas que realmente existiam e funcionavam, como é o caso da pizzaria, e que foi a partir dela que veio a questão do nome da operação, e eles usavam esse esquema estruturado para dar aparência de legalidade ao dinheiro que era obtido com o tráfico”, explicou.

Após o sucesso da operação, o próximo passo é analisar o que foi obtido na ação policial. “A gente encerra aqui uma etapa da investigação com o grupo com o que a gente tinha já de comprovação em relação à atividade e agora a gente passa para a análise do material aprendido para que possam ser deflagradas, se for o caso, outras fases da operação”, disse o delegado.

Sobre a Operação Pepperoni

O intuito da Operação Pepperoni, deflagrada nesta terça (16), pela Polícia Federal (PF) em Pernambuco, é combater um grande esquema interestadual de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Estão sendo cumpridos 31 mandados judiciais – 18 de busca e apreensão e 13 de prisão preventiva – nas cidades de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, Barbalha e Jardim, no Ceará.

O inquérito da PF foi instaurado em 2024. As ordens judiciais cumpridas nesta terça (16) têm a finalidade de coletar novas provas, interromper as atividades ilícitas e a prender os principais integrantes da quadrilha investigada.