PF prende mulher que tentou sacar mais de R$ 1 milhão com documento falso, em Gravatá

Suspeita foi autuada em flagrante após tentativa de saque de mais de R$ 1,1 milhão em precatório judicial em agência da Caixa Econômica Federal de Gravatá, no Agreste de Pernambuco

A Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher, na última quarta-feira (17), por tentativa de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. A suspeita tentava sacar mais de R$ 1,1 milhão de um precatório judicial em uma agência no município de Gravatá, no Agreste do estado.

A ação foi desencadeada após a própria instituição financeira identificar indícios de fraude em procurações apresentada pela investigada. Uma equipe policial foi acionada e confirmou a tentativa de golpe na agência.

Autuada em flagrante, ela foi conduzida à sede da Polícia Federal. Um celular e documentos foram apreendidos. A mulher poderá responder pelo crime de tentativa de estelionato.