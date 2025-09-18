Tiros efetuados por criminosos atingiram casas e deixaram um homem ferido na madrugada desta quinta (18); Polícia Civil apura tentativa de homicídio

Noite de terror no Alto José do Pinho: tiroteio assusta moradores e deixa um ferido (reprodução/redes sociais )

A madrugada desta quinta-feira (18) foi marcada por pânico no Alto José do Pinho, na Zona Norte do Recife. Moradores relataram momentos de desespero após uma ação criminosa que resultou em um homem de 37 anos baleado e em disparos contra residências da comunidade.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram um homem utilizando colete e empunhando uma arma ao sair de um carro parado no meio da via. Pouco depois, ele retorna ao veículo e deixa o local. Durante o registro, é possível ouvir ao menos sete tiros.

De acordo com moradores da região, balas perdidas atingiram as casas dos moradores. Em meio à confusão, eles ainda relataram que tiveram de se jogaram no chão para tentar se proteger.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência está sendo investigada como tentativa de homicídio. “As diligências foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do fato”, afirmou a corporação.