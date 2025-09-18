Pernambuco registra 32 roubos em ônibus em agosto; queda é de 54,9%, diz governo

Levantamento aponta que agosto é o mês com o menor número de ocorrências em 2025

Roubos em ônibus diminuíram em agosto, diz governo (Foto: SDS-PE/Divulgação)

Pernambuco registrou, em agosto, o quinto mês consecutivo de queda nos roubos a coletivos. O número de ocorrências, segundo o governo do estado, caiu de 71 em agosto de 2024 para 32 em 2025, redução de 54,9%. O índice é o maior do ano, tanto em termos percentuais quanto absolutos.

A Força-Tarefa (FT) Coletivos coordena as ações, que envolvem a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Consórcio de Transporte Metropolitano, a Urbana-PE e outros órgãos de apoio. O governo destaca que a Operação Transporte Seguro, da PM, recebeu reforço de novos soldados, ampliando o efetivo nas ruas. Além disso, pontua que a Polícia Civil intensificou investigações e efetuou prisões de reincidentes.

Segundo o coronel Alexandre Tavares, gerente-geral do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods), os resultados refletem a integração entre as instituições.

“As parcerias com o Consórcio de Transporte Metropolitano, com a Urbana e outros órgãos têm trazido bons frutos. A junção de todas essas ações é a principal causa para alcançarmos resultados tão expressivos”, destacou.

No acumulado de janeiro a agosto, os roubos a coletivos caíram 16,7% em comparação com o mesmo período de 2024.