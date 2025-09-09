Criminosos ateiam fogo em ônibus em Nova Descoberta, no Recife

Criminosos ateiam fogo em Nova Descoberta (Foto: Reprodução/Telegram)

Um ônibus foi incendiado na noite desta terça-feira (9) no Córrego da Areia, no bairro de Nova Descoberta, Zona Norte do Recife. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram chamas altas consumindo o veículo e bloqueando a passagem de moradores e pedestres pela via.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou uma equipe para combater as chamas. A Polícia Militar também está no local do ocorrido.

O incêndio assustou moradores da região, que acompanham à distância a ação do fogo.

