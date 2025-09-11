° / °
Vítima de importunação sexual grava homem se masturbando dentro de ônibus, no Grande Recife

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (8) dentro do coletivo que faz linha Jardim Jordão/ TI Aeroporto

11/09/2025

Vítima de importunação sexual grava homem se masturbando dentro de ônibus, no Grande Recife/Reprodução/redes sociais

Mulher, de 20 anos, vítima de importunação sexual dentro de ônibus, grava suspeito se masturbando. A ocorrência aconteceu na noite de domingo (7), dentro do coletivo que faz a linha Jardim Jordão/ TI Aeroporto, no bairro do Jordão, no Grande Recife.

No flagrante registrado pela própria vítima mostra o envolvido sentado no fundo do ônibus se masturbando e olhando fixamente para ela que está acomodada no acento da frente. Ao percebe que estava sendo filmado, o suspeito vira o rosto e interrompe o ato ilícito.

Segundo o relato de testemunhas, ao notarem que a situação de importunação sexual, o homem foi contido pelos próprios passageiros até a chegada da Polícia.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Polícia da Mulher (DEMUL) de Prazeres. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

