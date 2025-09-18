Três pessoas são presas por furto de água em operação da Compesa em Exu

Operaçaõ da Compesa em Exu resulta na prisão de três pessoas e recuperação de 10 litros de água por segundo (Foto: Compesa/ Divulgação)

Uma operação contra furtos de água realizada pela Compesa, com apoio da Secretaria de Defesa Social, recuperou 10 litros por segundo de vazão no município de Exu, no Sertão do Araripe. A ação, que durou três dias, inspecionou cinco quilômetros da Adutora Luiz Gonzaga e identificou 17 ligações clandestinas. Três pessoas foram presas em flagrante.

O volume recuperado, suficiente para abastecer cerca de oito mil moradores, equivale ao enchimento de dez piscinas olímpicas por mês. Antes da operação, a cidade recebia apenas cinco litros por segundo, o que agravava o rodízio de abastecimento.

A ação contou com equipes da Compesa, da Polícia Militar e da Polícia Civil. Segundo a companhia, os furtos comprometiam não apenas a oferta de água para a população, mas também a sustentabilidade do sistema.

A Compesa informou que seguirá intensificando fiscalizações em todo o estado para garantir a distribuição regular e justa da água.