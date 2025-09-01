° / °
COMPESA

Compesa realiza manutenção emergencial no Bairro do Recife e altera trânsito

Manutenção segue até o sábado (6)

Diario de Pernambuco

Publicado: 01/09/2025 às 22:05

Compesa suspende abastecimento de água em regiões da RMR e Zona da Mata /Reprodução

Compesa suspende abastecimento de água em regiões da RMR e Zona da Mata (Reprodução)

A Compesa iniciou na noite desta segunda-feira (1º) uma obra emergencial para reparo da rede de esgoto no Cais do Apolo, no cruzamento com a Rua Álvares Cabral, no Bairro do Recife.

A companhia vai substituir cerca de três metros de tubulação danificada e deve ser concluída até o sábado (6). Durante a obra, um trecho de aproximadamente 20 metros, em duas faixas da via, ficará interditado ao tráfego.

A Compesa orienta que os motoristas fiquem atentos à sinalização instalada no local.

