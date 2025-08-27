Compesa: 36 bairros do Recife ficarão sem água nesta quinta (28) devido a serviço de manutenção
Bairros da Zona Norte e do centro do Recife ficarão sem água a partir das 14h desta quinta (28) até às 6h da sexta (29), por conta de uma manutenção emergencial da Compesa para conter um vazamento na Estrada Velha de Água Fria, no bairro da Tamarineira
Publicado: 27/08/2025 às 12:46
A operação dos sistemas produtores Alto do Céu e Tapacurá serão suspensas das 14h da quinta (28) até às 6h da sexta-feira (29), por conta de uma manutenção emergencial da Compesa de contenção de vazamento na Estrada Velha de Água Fria, bairro da Tamarineira, Zona Norte da capital pernambucana ( Marcello Casal Jr./Agência Brasil)
Trinta e seis bairros do Recife ficarão sem água das 14h desta quinta (28) até às 6h da sexta (29), por conta de uma manutenção emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O serviço será feito para conter um vazamento na rede de abastecimento hídrico, na frente do prédio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na Estrada Velha de Água Fria, bairro da Tamarineira, Zona Norte da capital pernambucana.
Segundo informações divulgadas pela Compesa nesta quarta (27), as operações dos sistemas produtores Alto do Céu e Tapacurá serão suspensas no período das 14h da quinta (28) até às 6h da sexta-feira (29), afetando temporariamente os seguintes bairros:
- Aflitos
- Água Fria
- Arruda
- Bairro do Recife
- Beberibe
- Boa Vista
- Bomba do Hemetério
- Cabanga
- Cajueiro
- Campina do Barreto
- Campo Grande
- Casa Amarela
- Casa Forte
- Coelhos
- Coque
- Derby
- Encruzilhada
- Espinheiro
- Fundão
- Graças
- Hipódromo
- lha do Leite
- Jaqueira
- Joana Bezerra
- Mangabeira
- Paissandu
- Parnamirim
- Ponto de Parada
- Porto Madeira
- Rosarinho
- Santo Amaro
- Santo Antônio
- São José
- Soledade
- Tamarineira
- Torreão
Retorno
Ainda conforme a Compesa, após a finalização do conserto, o abastecimento será retomado de forma gradativa para áreas afetadas pela paralisação dos sistemas.