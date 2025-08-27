Compesa: 36 bairros do Recife ficarão sem água nesta quinta (28) devido a serviço de manutenção

Bairros da Zona Norte e do centro do Recife ficarão sem água a partir das 14h desta quinta (28) até às 6h da sexta (29), por conta de uma manutenção emergencial da Compesa para conter um vazamento na Estrada Velha de Água Fria, no bairro da Tamarineira

Trinta e seis bairros do Recife ficarão sem água das 14h desta quinta (28) até às 6h da sexta (29), por conta de uma manutenção emergencial da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). O serviço será feito para conter um vazamento na rede de abastecimento hídrico, na frente do prédio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na Estrada Velha de Água Fria, bairro da Tamarineira, Zona Norte da capital pernambucana.

Segundo informações divulgadas pela Compesa nesta quarta (27), as operações dos sistemas produtores Alto do Céu e Tapacurá serão suspensas no período das 14h da quinta (28) até às 6h da sexta-feira (29), afetando temporariamente os seguintes bairros:

Aflitos

Água Fria

Arruda

Bairro do Recife

Beberibe

Boa Vista

Bomba do Hemetério

Cabanga

Cajueiro

Campina do Barreto

Campo Grande

Casa Amarela

Casa Forte

Coelhos

Coque

Derby

Encruzilhada

Espinheiro

Fundão



Graças

Hipódromo

lha do Leite

Jaqueira

Joana Bezerra

Mangabeira

Paissandu

Parnamirim

Ponto de Parada

Porto Madeira

Rosarinho

Santo Amaro

Santo Antônio

São José

Soledade

Tamarineira

Torreão

Retorno

Ainda conforme a Compesa, após a finalização do conserto, o abastecimento será retomado de forma gradativa para áreas afetadas pela paralisação dos sistemas.

